Otra mujer acusa a Jeffrey Epstein de violarla cuando tenía 15 años en NY

Nueva York, EU.- Una mujer de nombre Jennifer Araoz, dijo en una entrevista en u programa de NBC, que no había hablado antes con las autoridades sobre la presunta violación que sufrió a manos de Jeffrey Epstein, por temor a sufrir represalias.

Sus palabras fueron:

Lo que más me duele es que si no hubiera tenido miedo de hablar antes, quizás él no hubiera hecho (lo mismo) a otras chicas. Me siento bastante culpable hasta el día de hoy".