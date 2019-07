¿Otro sismo previo a megaterremoto? California despierta con movimiento de 5.4

California, EU.- La madrugda de este viernes, un terremoto de magnitud 5.4 ‘golpeó’ cerca de Ridgecrest, California, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor fue uno de los cientos de réplicas después del terremoto más grande que se haya registrado en casi veinte años con su epicentro en el sur de California, informó Los Angeles Times.

Ocurrió a las 4:07 a.m. a cinco millas de Ridgecrest, y se sintió en Los Ángeles, Long Beach, Laguna Hills, San Bernardino, Fresno y Las Vegas, de acuerdo con informes del sitio web del USGS Did You Feel It?.

El temblor fue lo suficientemente fuerte que despertó a algunas personas en Los Ángeles.

Cabe destacar que investigadores señalan que un megaterremoto podría suscitarse por la falla de San Andrés.