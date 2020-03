Pacientes con coronavirus podrán despedirse de sus familiares en Italia

Milán, Italia.- Mientras que la sociedad Italia se encuentra paralizada por la pandemia de coronavirus, un grupo de afiliados al Partido Demócrata del distrito 6 de Milán tuvo una idea para empatizarse con los infectados por Covid-19 a la que llamaron “el derecho de decir adiós”, y que nació cuando escucharon al doctor Cortellaro, jefe del Hospital San Carlo.

Musotto ha estado en cuarentena por haber tenido contacto con un amigo enfermo y se sintió culpable por estar en su casa mientras miles de personas están luchando incansablemente contra el coronavirus, tomando desde aquí la decisión de comprar tablets para donar al hospital y a un hospicio de ancianos para permitir que los enfermos puedan saludar a sus seres queridos por última vez.

La idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós”, mencionó el mandatario.