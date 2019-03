Padre salva a su hija al empujarla y evitar que un auto la atropelle

Los Ángeles, EU.- Un hombre salvó a su hija de ser atropellada por un auto a exceso de velocidad cuando ambos cruzaban una calle, reportan portales.

De acuerdo con las imágenes del incidente que captó una cámara de seguridad, la niña y su padre cruzaban la avenida sin mayor problema por un paso de peatones, sin embargo, cuando ya casi llegaban a la acerca un coche a alta velocidad no detuvo su marcha.

El hombre empujó a su hija para evitar que resultara impactada por el vehículo, mientras que él fue arrollado y sufrió la rotura del fémur de su pierna derecha.

Según ha trascendido, la menor solo presentó lesiones leves en su cara.

No quiero ver el video, no lo he visto”, dijo el padre en una reciente entrevista con CBS Los Ángeles, además de señalar que tenía suficientes imágenes en su memoria de lo que ocurrió en el accidente.