Pánico en EU: Tiroteo en preparatoria de California deja a un hombre herido

California, Estados Unidos.- Una persona resultó lesionada como saldo de un tiroteo en una preparatoria cerca de San Francisco, California. Los hechos se suscitaron este martes 22 de octubre a aproximadamente las 9:10 horas de la mañana.

La Policía informó que el tiroteo ocurrió en la Preparatoria Ridgway en el suburbio de Santa Rosa, a unos 80 kilómetros de San Francisco.

Aunque hasta ahora no se ha difundido más detalles del incidente, el tirador aún no ha sido detenido pero autoridades informan que ya no representa una amenaza para los demás estudiantes.

Tuvimos un tiroteo en el campus de Ridgway High School esta mañana. Ahora tenemos un sospechoso. Tenemos una víctima. Al parecer no es un tirador activo en este momento", declaró el sargento Summer Gloeckner de la Policía de Santa Rosa.

La preparatoria fue cerrada, además de otras dos escuelas más a los alrededores. Equipos de SWAT arribaron a la escena para atender la situación.

Una víctima masculina está siendo atendida en el hospital por una herida en el estómago, aunque se desconoce en qué condición está, según medios locales.

Hay reportes extraoficiales de que el tirador traía consigo una mochila. Aún no se sabe si el agresor era estudiante en la escuela.