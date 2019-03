Papa: "La inmigración no se resuelve con barreras ni negando asistencia"

Marruecos.- El Papa Francisco está de visita en Marruecos y aprovechó su primer discurso para hablar sobre el fenómeno de la inmigración afirmando que la problemática no se resuelve construyendo barreras o negando la asistencia.

Además intercedió para buscar los medios para acabar con las causas que obligan a estas personas a dejar sus países.

Las personas que huyen "nunca encontrará una solución en la construcción de barreras, en la difusión del miedo al otro o en la negación de asistencia a cuantos aspiran a una legítima mejora para sí mismos y para sus familias", dijo el pontífice.

Vosotros sabéis cuánto me preocupa la suerte, a menudo terrible, de estas personas que en gran parte no dejarían sus países si no estuvieran obligadas a hacerlo", expresó el argentino.