Para "no herir la sensibilidad", ponen tangas a esculturas desnudas griegas

París, Francia.- El artista plástico, Stéphane Simon presentó una serie de estatuas desnudas llamadas 'In Memory of Me' durante la reciente jornada del Patrimonio Nacional en París.

El concepto de la colección es una reflexión sobre la toma excesiva de selfies y la posición que adoptamos para autofotografiarnos.

Sin embargo, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) pidió al artista que cubriera las partes íntimas de las esculturas con tangas para "no herir la sensibilidad del público".

El artista comentó indignado:

Me sentí avergonzado, tan profundamente triste de ver que todos estos años de trabajo e investigación estaban rotos. Durante dos días los visitantes se reunieron para preguntarme: ¿Pero por qué hiciste eso? Pero no fue mi elección”.

Y agregó:

Debería haber pasado dos días explicando el vínculo fascinante entre la toma de selfies y la historia del griego clásico”.

Ante la medida, lo único que le quedó al escultor fuee esperar que no se hiciera eco de la noticia, pero demasiado tarde, pues las imágenes del absurdo evento le dieron la vuelta al planeta.