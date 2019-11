"Parecía que era exorcizada": Agonía de niña que murió por tumor no detectado

Reino Unido.- Una niña murió en agonía luego de que médicos la trataran por estreñimiento cuando en realidad tenía un raro tumor canceroso en el recto, el cual no fue descubierto sino hasta que fue demasiado tarde.

Francesca Sio, quien tenía tres años de edad, murió menos de dos semanas después de visitar a su médico por quejas de estreñimiento y fiebre.

Después de su muerte y la autopsia que se realizó, se descubrió que la menor tenía un raro tumor rectal de 5 centímetros que no fue detectado por los médicos, afectación que provocó que sufriera muchísimo dolor en sus últimos momentos de vida.

La agonía de la menor fue tan grande que su padre describió en un tribunal que parecía que Francesca "estaba siendo exorcizada".

Francesca Sio murió a los tres años de edad tras no serle detectado un extraño tumor rectal/Internet

En medio de la investigación que se realiza del caso, en una Corte se expuso que la médico que atendió a la niña no le no practicó una examinación interna, pensando equivocadamente que otro doctor ya se la había hecho. Además, dijo que al momento de revisarla la menor no tenía dolor, por lo que consideró que someterla al procedimiento sería "estresante" para ella.

John y Lorraine, los padres de Francesca, recibieron la indicación de darle laxantes a la niña cuando la llevaron al médico en marzo de 2017. Sin embargo, seis días después llevaron a su hija al área de urgencias del Princess Royal Hospital, ya que sufría dolor.

Tras esperar cuatro horas para que la niña fuera atendida, le fue prescrito un diferente laxante y fue enviada a casa otra vez. Cuatro días después Francesca presentó problemas para respirar y fue trasladada al hospital de nuevo, donde horas después murió.

Los padres de la menor consideran que su hija no recibió la atención adecuada y abrieron una recaudación en GoFundMe para emprender acciones legales contra el Servicio Nacional de Salud. La investigación continúa.