Patrulla fronteriza halla a niño de 3 años abandonado en un campo de maíz

Texas, EU.- La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos informó haber encontrado a un niño abandonado de 3 años llorando en un campo de maíz.

Los administrativos expresaron que el pequeño tenía su información personal, nombre y número de teléfono escritos en los zapatos y que trataron de comunicarse con su familia.

Además, comentaron que el menor podría haber estado viajando con un grupo de migrantes que huyeron tras ver a agentes de la Patrulla Fronteriza y lo dejaron solo en el campo.

Acorde con NBC News, los funcionarios no han podido encontrar a los padres del niño y están trabajando para dar la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El principal agente de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, Rodolfo Karisch manifestó a NBC News que el pequeño fue hallado cerca de Brownsville, Texas y que pudo haber sido abandonado por traficantes.

Los oficiales llevaron al chico a una estación fronteriza próxima y lo entretuvieron con películas mientras intentaban comunicarse con sus padres.

Este tipo de hechos sucede cada vez con mayor frecuencia con familias que cruzan la frontera, esto lleva al encargado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin K. McAleenan a manifestar el mes pasado que la seguridad en la frontera estaba ‘’en un punto de ruptura’’.

En marzo un niño de 2 años fue encontrado entre un grupo de 700 migrantes detenidos en El Paso, Texas. En esta ocasión, el niño también estaba solo.

Los funcionarios han expresado su consternación por el incremento de menores no acompañados, quienes están encerrados en celdas de detención porque no se pueden encontrar suficientes refugios para ubicarlos, indicaron Nick Miroff y Maria Sacchetti del Washington Post. Aproximadamente mil 350 niños de encuentran recluidos sin sus padres y el 20 por ciento tiene 12 años o menos.

A pesar de que los niños no pueden permanecer por más de 72 horas bajo la custodia de la CBP, los funcionarios informaron en marzo a The Post que han tenido que mantenerlos en este lugar por un periodo mayor, debido a que el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos no tenía donde ubicarlos, y esta era la única opción.