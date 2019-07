Pedófilo suplica al jurado reducir su condena tras violar a niña transgénero

Arkansas, EU.- Donald Adams, de 44 años, trató de obtener simpatía de parte del jurado para que le dieran una sentencia más corta, sin embargo, fue en vano ya que fue encerrado por el resto de su vida bajo cargos de violación a una menor de 13 años.

El pedófilo gritó entre llantos:

¡No creo que mi vida no valga nada y no pueda ser redimida!", sin embargo, su súplica no tuvo éxito y pasará su vida entera tras las rejas.

El panel de hombres y mujeres ignoraron sus súplicas y le dieron cadena perpetua por cargos de violación, además de 20 años más por abuso sexual. Adams comenzó a violar a la joven hace 5 años y no mostró emoción alguna mientras su víctima rendía testimonio el miércoles.

Su víctima, quien ahora tiene 18 años y se identifica como un chico, le dijo al jurado:

Me pidió no decirle a nadie y me prometió que no pasaría de nuevo, pero pasó"