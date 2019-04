Pedro Sánchez sube su protagonismo en segundo debate presidencial de España

Madrid, España.- Durante un segundo debate por la presidencia del Gobierno español, el cual se tornó más ágil que el realizado el pasado lunes, más flexible en sus reglas debido a que fueron elaboradas por los periodistas, se exhibió un mejor desempeño de tres de los cuatro candidatos.

Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España, tuvo habilidad para ponerse en el centro, hablando como el jefe de Gobierno que es, más tranquilo y mejor parado. Pablo Casado, del PP, también recuperó protagonismo, cuando el lunes se lo veía tímido frente a Albert Rivera, de Ciudadanos, que hoy pareció impertinente, dejando a Pablo Iglesias, de Podemos, como un moderado y respetuoso de la palabra y los tiempos de los demás.

En esta ocasión hubo dos moderadores, Ana Pastor y Vicente Vallés, que oficiaron de verdaderos periodistas, preguntando y repreguntando porque los candidatos aceptaron el rol de entrevistados, y al no utilizarse un cronometro para respuestas, se organizó una 'sala del tiempo', donde cuatro periodistas medían los minutos que utilizaba cada candidato para exponer y debatir para controlar que sea justo y equilibrado para cada uno.

Lo que estamos haciendo es ganar las elecciones y proponer estabilidad e incorporación de independientes progresistas y de prestigio", manifestó un Pedro Sánchez más seguro ante la pregunta de los periodistas acerca de cómo será su política de alianzas.

Pero el momento que mostró que Sánchez llegó al debate con una actitud más ofensiva, fue cuando le replicó duramente a Rivera que dijo que había pactado con los separatistas para llegar al gobierno. "Es falso. Nunca he pactado con los independentistas. Falso es falso. No es no. Y nunca es nunca", dijo en un tono que no se le había escuchado ayer, empatizando con el electorado socialista, que mayoritariamente (70 por ciento) está a favor de la unidad de España y en contra del separatismo.

Si los debates sucesivos sirvieron para definir a los indecisos (25 a 30 por ciento, según las encuestas), o cambiaron el voto de los ya definidos, todavía no es posible saberlo. En medio de la crisis territorial, la presión de los inmigrantes y una recuperación económica que se hace desear, junto a la llegada de los nuevos desafíos en la agenda pública, como la lucha contra la violencia de género, lo que queda claro es que la democracia española dio una nueva muestra de fortaleza y pasión por la discusión política a fondo.