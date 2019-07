Peligrosa cepa de herpes infecta a un niño por un solo beso en la mejilla

Prestwich, Reino Unido.- Una madre llamada Hayley Etheridge, de 24 años, quiere hacer conciencia en la gente sobre el virus HSV-1 después de que tanto su hijo lo contrajo y su bebé nonato estuvo expuesto a un riesgo "aterrador".

Cuando los médicos le dijeron que su pequeño hijo Baylie-Gray había contraído el virus simple HSV-1, la mujer quedó sin palabras:

Cuando los médicos me dijeron que era herpes, me sorprendió, la gente asume que siempre se transmite sexualmente, pero no es así. Solo habría sido por un beso".