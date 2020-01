Pentágono desmiente a Trump sobre ataque de Soleimani a 4 embajadas

Washington, D.C., Estados Unidos.- El día de ayer, Mark, Esper, jefe del Pentágono, aceptó que no ha visto ninguna "prueba" concreta de que el general iraní Qasem Soleimani tuviera un plan para atacar cuatro embajadas de Estados Unidos.

Así lo admitió en una entrevista con el programa televisivo CBS:

El presidente no citó una prueba en concreto, y yo no he visto ninguna, en lo que a las cuatro embajadas se refiere".