"Perdón, morirás hoy": Ataca a su novia mientras tenían sexo por creerse "lobo"

Michigan, Estados Unidos.- Una mujer que aseguraba que era una "mujer lobo" arrancó de un mordisco la oreja de su novia mientras tenían relaciones sexuales, según la Policía.

Allison Weaver, de 44 años, presuntamente le dijo a la Policía que estaba "en pleno acto sexual" con la mujer de 48 años cuando sucedió el salvaje ataque.

Cuando oficiales llegaron al departamento en Michigan, encontraron a ambas semidesnudas y cubiertas en sangre. La presunta víctima también estaba cubierta en rasguños, moretones y heridas hechas con un arma punzocortante.

La víctima, por su parte, declaró que en realidad dormía al momento del ataque.

Comencé a gritar y a azotar el piso gritando: '¡No, no, no! no puedo creer que moriré así, que alguien me ayude'".