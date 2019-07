Perro estafa a estudiantes de la Facultad de Derecho en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- A través de redes sociales comenzó a circular la historia de un perro que estafó a unos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, luego de que se hizo pasar por un perro callejero.

Los estudiantes y profesores del ya mencionado plantel lo bautizaron como Vaca por sus manchas en el cuerpo, los cuales constantemente le han regalado comida, juguetes de carnaza, asado, morcilla, costillas y churros.

Cabe mencionar que luego de tanto tiempo de engaños, el canino fue descubierto por los alumnos, quienes supieron de que estaba vacunado, tenía un sillón para dormir, además de que estaba operado.

Por su parte, la dueña del perro, Silvana González explicó que ella adoptó a vaca junto a otro perro, pero tras la muerte de su amigo, esta comenzó a salir constantemente por lo que se salió de su casa para asistir a la escuela.

A todas esas personas que me juzgan porque lo dejo salir, que si no lo hiciera, que ya probé, Blanqui no hace sus necesidades, no come y se re deprime, es callejero nato, ama la calle, ama la Facul, ama el rio, los grupos de gente, las manifestaciones (sic)", aseveró.