Perro hambriento se devora una de sus patas; los dueños son arrestados

Carolina del Norte, EU.- El pasado 19 de noviembre, policías y Protección Civil, acudieron a un domicilio del Carolina del Norte donde uno de los perro que ahí vivía les llamó la atención.

Luke, un gran danés de 6 años, tenía un cable eléctrico amarrado en una de sus patas y presentaba condiciones drásticas de descuido que para poder sobrevivir tuvo que devorar una de sus propias patas.

Cuando me acerqué a la cerca, pude ver a un gran danés negro muy flaco con una herida en la pierna derecha posterior. Conforme me fui acercando más pude notar que más de la mitad de su pierna ya no estaba", escribió en su reporte uno de los policías.