Perro muere asfixiado de calor en vuelo de Boston a Florida; culpan a aerolínea

Estados Unidos.- Una familia del estado de Florida asegura que su adorado perro "literalmente fue frito" hasta la muerte cuando iba en la bodega de equipaje de un vuelo de la aerolínea United Airlines.

John Paul Ciancimino, de 45 años, dijo a The Sun que Rock, el pastor alemán de su familia, murió en 2017 en un vuelo de Boston a Fort Lauderdale, Florida.

Se describe que durante una parada en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en Nueva Jersey, la aerolínea descubrió que había ocurrido "una situación de emergencia" que involucraba al perro.

Los hijos de John Paul Ciancimino están devastados por la muerte de Rock

La empresa dijo a The New York Post que trabajadores "descubrieron que el perro se lastimó él mismo al morder su jaula y escapar de ella durante el vuelo".

La aerolínea aseguró que Rock fue llevado directamente a una veterinaria local para que fuera atendido, sin embargo, el pastor alemán murió.

Por su parte, John Paul Ciancimino expuso que su amado Rock murió porque la temperatura en la bodega de equipaje del avión estaba muy alta.

Lo frieron, ellos literalmente lo frieron. Él estaba completamente ciego para el tiempo en el que lo encontraron", externó Ciancimino a The Sun.

Una necropsia obtenida por The New York Post, a través del abogado de Ciancimino, reveló que el cadáver de Rock “registró 41 grados centígrados”, y que los resultados sugieren que “la insolación dio paso a la muerte de este perro”.

Se dice que el pastor alemán sufrió una agonía cuando colapsó, antes de que sus órganos dejaran de funcionar.

Rock era un miembro más de la familia y había sido entrenado para ser un perro de protección canina/John Paul Ciancimino

United Airlines expuso que estaban "muy tristes" por el fallecimiento de Rock y un vocero negó que la bodega de equipaje estuviera a muy alta temperatura, además de asegurar que el perro viajó en un espacio con temperatura controlada al momento del incidente.

Luego de la muerte de Rock, la aerolínea dijo que había contactado a la familia a la que pertenecía el perro y que había “reembolsado los costos del viaje, así como cubierto todo lo relacionado con gastos de la veterinaria”.

Sin embargo, el abogado de Ciancimino dijo a The New York Post que la familia no ha recibido ningún reembolso.

John Paul Ciancimino describió a Rock como a un "miembro de la familia" que era “muy amoroso y afectuoso”. Los hijos de John, Jon y Alysse, están devastados por la muerte del perro.

Por su parte, Rock volaba de regreso a Florida desde Boston luego de haber estado recibiendo un entrenamiento para ser un perro de protección canina. Ciancimino dijo que había pagado 68 mil dólares por el entrenamiento de Rock, pero que él no estaba alzando la voz por el dinero, el cual no le ha sido reembolsado aún.

No es un asunto de dinero. Es el hecho de que nunca hubo un reconocimiento de lo que hicieron. Ellos tratan a tus mascotas, tus seres amados, como una pieza de equipaje", externó el hombre.