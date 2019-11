Pesadilla al acecho: Violento sujeto se oculta en ático de su ex para espiarla

Exeter, Inglaterra.- Un violento hombre se ocultó en el ático de su expareja durante seis días para espiarla, algo que la joven madre descubrió luego de que el espía dejara trastes sucios en la cocina.

Amy Birch, de 20 años de edad, fue víctima del aterrador acoso por parte de su exnovio Aaron Chidgey, quien fue sentenciado a 15 meses de prisión.

Birh se ha mudado 10 veces para tratar de evitar a Chidgey y obtuvo dos órdenes de restricción para impedir que este se le acercara.

Mi miedo es que no se detendrá ante nada para hacerme daño. Me he mudado 10 veces en el último año para esconderme de él pero siempre me encuentra", expuso la angustiada joven a The Sun's Fabulous Digital.