Pese a no presentar síntomas, Trump se hará la prueba del coronavirus

Estados Unidos.- Después de que Donald Trump dijera que no se haría una prueba contra el coronavirus, el presidente de EU parece haberse retractado de esa decisión.

Pese a decir que no hay motivos para ser examinado, el madatario sí se hará la prueba para descatar algún posible contagio de Covid-19.

No dije que no iba a hacerme la prueba. Lo más probable es que sí lo haga, porque creo que lo haré de todos modos", dijo.

Trump también defendió su decisión de no hacerse la prueba del virus antes, alegando que no había estado en ninguna zona de alto riesgo.

El mandatario insistió en que no siente ningún síntoma y afirmó que el médico de la Casa Blanca dijo que no tenía motivos para hacerse un examen de coronavirus.

Es algo que haría, pero nuevamente, hablé con el médico de la Casa Blanca, un tipo excelente, un tipo talentoso. Dijo que no hay razón para hacerlo. No hay síntomas, no hay nada".