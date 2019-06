Pfizer habría ocultado que una de sus medicinas previene el Mal de Alzhéimer

Ciudad de México.- La farmacéutica estadounidense Pfizer lleva ocultando desde 2015 que uno de sus medicamentos más potentes contra la artritis reumatoide, Enbrel, podría reducir el riesgo de padecer Alzhéimer en un 64 por ciento.

Así lo ha revelado The Washington Post, quién asegura que el descubrimiento se produjo a raíz de los análisis de cientos de miles de reclamaciones de seguros.

Los investigadores de la división de inflamación e inmunología de la compañía instaron a Pfizer a realizar un ensayo clínico en miles de pacientes, que estimaron que costaría unos 80 millones de dólares, para poder verificar si los resultados se confirmaban.

El diario ha accedido a una presentación interna de Pfizer que data de febrero de 2018 en el que se aseguraba que “Enbrel podría potencialmente prevenir, tratar y retardar la progresión de la enfermedad de Alzheimer de forma segura”.

Sin embargo, el rotativo americano ha señalado que la compañía se rehusó a realizar un ensayo clínico para confirmar científicamente el hallazgo después de tres años de revisiones internas.

La farmaceútica ha asegurado que Enbrel no se mostró prometedor para la prevención del Alzheimer porque no llegaba directamente al tejido cerebral. Pfizer consideró que la probabilidad de un ensayo clínico exitoso era baja y que los datos disponibles no reunían sus “estándares científicos rigurosos”.

Además, la farmacéutica americana prefirió no comunicar públicamente el posible descubrimiento. El rotativo publicó:

Pfizer dijo que optó por no publicar sus datos debido a sus dudas sobre los resultados. Dijo que la publicación de la información podría haber llevado a científicos externos por un camino inválido”.

Sin embargo, varios científicos consultados por el periódico consideran que la farmacéutica tendría que haber publicado sus resultados porque podrían haber orientado las investigaciones de otros profesionales.