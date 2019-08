Pit bulls arrinconan a niña de 9 años y le destrozan el cuello; muere al instante

Detroit, Michigan.- Una niña de 9 años murió luego de que tres perros de raza pit bull la atacaran mientras andaba en su bicicleta detrás de su casa.

La menor, identificada como Emma Valentina Hernandez, murió luego de que los perros le saltaran encima y le destrozaran el cuello en un callejón detrás de su domicilio. Un vecino presenció el ataque y le arrojó un ladrillo a los perros, pero era muy tarde.

Salí, ví a tres perros sobre una niña. No pude hacer nada más que correr, así que tomé un ladrillo y se lo arrojé a los perros. Fue doloroso. No me gustó para nada. Odio que le haya pasado eso".