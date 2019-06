Policías acuden al domicilio del político Boris Johnson tras pelea con su pareja

Reino Unido.- Policías británicos acudieron al domicilio de Boris Johnson luego de que protagonizara una pelea doméstica con su pareja, Carrie Symonds.

El vecino que llamó a las autoridades reveló que escuchó fuertes gritos de dos personas que discutían de manera violenta.

No hubo respuesta en absoluto, no pude escuchar nada. Golpeé tres veces a la puerta. Luego que no hubo respuesta, decidí llamar a la policía".