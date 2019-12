Por amenazar a mujer periodista, vinculan a proceso a alcalde de Frontera

Frontera, Coahuila.- Florencio Siller, alcalde del municipio de Frontera, en Coahuila, fue vinculado a proceso por un juez de control del Poder Judicial de la Federación en Torreón.

La medida es por haber cometido delitos contra la libertad de expresión en su modalidad de amenazas contra la periodista Mayra Mireya Cisneros en 2018.

Según la causa penal 278/2019 desahogada en Torreón, se le impone una medida cautelar para no acercarse la comunicadora ni a los investigadores del caso, pues al no tratarse de un delito grave, este caso no amerita la prisión preventiva.

Los elementos de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión tienen de plazo hasta al 29 de enero del 2020 para entregar la investigación complementaria y proseguir con un juicio contra el funcionario.

Los antecedentes de este caso, empiezan cuando, durante la campaña de reelección del exalcalde priísta, Cisneros manifestó al aire que en uno de sus mitines realizados “no hubo tanta gente”, lo que provocó una llamada del edil donde se efectuó la amenaza.

El caso, documentado por la organización Artículo 19, expone:

Mayra Mireya Cisneros fue despedida por su patrón, por amenazar el convenio comercial de la estación de radio con el noticiero. Días después fue privada de su libertad por hombres armados, luego de publicar un video en Facebook donde habló de las amenazas que recibió de parte del alcalde Florencio Siller".