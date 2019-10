Por "convertirlo en homosexual", hombre demanda a Apple en Rusia

Moscú, Rusia.- Un hombre originario de Rusia demandó a la empresa Apple por daños morales alegando que una aplicación para iPhone lo había "convertido" en gay.

El demandante solicitó a un Tribunal de Moscú una indemnización de un millón de rublos (alrededor de 15 mil dólares) luego de un incidente en el verano en que le fue entregada una criptomoneda llamada 'GayCoin' a través de una aplicación de smartphone, en lugar de los Bitcoins que había encargado.

Sapizhat Gusnieva, el abogado del denunciante afirmó que el caso de su cliente, de apellido Razumilov, es "grave" y que "sufrió daños".

Razumilov cargó una aplicación para criptomonedas en Apple Store y recibió una transferencia de 69 'GayCoins' en lugar de las bitcoins que había solicitado, y con un mensaje que decía: "No juzgue antes de probarlo".

Entonces decidí probar las relaciones homosexuales. Dos meses más tarde trabé una relación íntima con alguien de mi mismo sexo y ahora no puedo dar marcha atrás".

Tengo un novio estable y no sé cómo explicarles todo esto a mis padres. Mi vida ha cambiado para peor y no volverá nunca a ser normal. Manipulándome, Apple me empujó hacia la homosexualidad".