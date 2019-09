Por 'error médico', hombre pierde un testículo tras cirugía de rutina

Barrow, Inglaterra.- Un hombre que acudió al hospital para ser sometido a una cirugía de rutina para remover una inflamación que presentaba en uno de sus testículos, terminó perdiendo dicho órgano, presuntamente por un error cometido por un urólogo que dio paso a que el paciente tuviera que ser operado de nueva cuenta.

Según se reporta, después del primer procedimiento, un tubo de drenaje continuaba en el área inguinal del hombre, el cual asegura no fue revisado ni vaciado en 24 horas.

El testículo del paciente se infectó y debió ser llevado de vuelta al quirófano, pero "no le dijeron" a qué cirugía lo iban a someter. Al despertar, el hombre, quien tienen 61 años de edad, se horrorizó tras darse cuenta de que no tenía el testículo derecho.

No sabía qué decir, estaba en shock. Un especialista me realizó un ultrasonido y dijo: 'Nunca he visto un desorden de sangre así en mi vida'", expuso el paciente.