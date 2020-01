Por escena de celos de su pareja, mujer quema completamente su rostro

Buenos Aires, Argentina.- Luego de sufrir diversos maltratos físicos y verbales, una joven de 22 años de edad, decidió quemarse su rostro por una fuerte escena de celos por parte de su pareja.

El hecho se dio luego de que en medio de su coraje decidió rociarse alcohol, para después prenderse fuego sobre su cara, con el fin de “acabar con su belleza”.

Me prendí fuego sola. No pensaba en nada más que en ser fea para que él corte con los celos y no me pegara más”, aseveró la chica.