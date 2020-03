Por primera vez, NY cancela desfile del Día de San Patricio por el coronavirus

Nueva York, Estados Unidos.- Autoridades confirmaron que Nueva York canceló este año su tradicional desfile por el Día de San Patricio, esto en medio de la alarmante propagación del coronavirus en dicha ciudad.

Esta es la primera vez que el importante evento se anula en 258 años de historia, ya que el desfile se ha realizado año con año desde 1762. La celebración, misma que reúne a dos millones en cada edición, estaba programada para realizarse el próximo martes 17 de marzo.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aún no ha confirmado la cancelación, sin embargo, la consejal Carlina Rivera dijo a The New York Post que el dsefile no se realizará.

La mañana de este miércoles, de Blasio externó haber estado considerando anular la festiva tradición.

Hasta el momento hay 46 casos confirmados de coronavirus en la ciudad, lo cual elevó a 183 el número de infectados en el estado de Nueva York.