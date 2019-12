Por un regalo, mujer descubre terrible secreto de su novio que ni el conocía

Ciudad de México.- El regalo perfecto no existe, pues por más que te esmeres en encontrar el obsequio adecuado, algo siempre puede salir mal. Esto lo aprendió ‘a la mala’ una mujer que pensó que una kit de prueba ADN sería un gran presente de Navidad para su novio.

La mujer, antes de obsequiarle este kit de prueba de ADN, le comentó la idea a su suegra, quien al enterarse, de acuerdo con ella, se puso pálida y comenzó a inquietarse.

Oh dios, eso me pone nerviosa. Quizás debas esperar, tal vez hasta su cumpleaños para darle ese regalo. Su padre y yo tenemos que hablar”.

La madre de su novio, rápidamente confesó. Su exmarido no era en realidad el padre de su hijo, puesto que no habían podido procrear, por lo que recurrieron a un donante de esperma.

La mujer se sintió abrumada, sabiendo este gran secreto antes que su novio y se enfrentó a su madre, diciéndole que tenía que decirle la verdad pronto.

No me siento bien ocultándole esta información. Ella mencionó su cumpleaños, que no es hasta julio. Creo que deberían decírselo antes del año nuevo, porque nunca habrá un buen momento. Tiene 24 años, tuvieron muchos años para encontrar un buen momento".