"Prefiero eso a que sufra": Español que ayudó a morir a su esposa irá a prisión

Madrid, España.- A principios del mes de abril se conoció el caso de Miguel Hernández, un español que asistió la muerte de su esposa que estaba desahuciada, sin embargo, el anciano podría llegar a la cárcel debido a que la eutanasia es ilegal en España.

Miguel concedió una entrevista a Noticieros Televisa y detalló cómo fue el momento en el que asistió el suicidio de quien fuera su compañera de vida por muchos años.

El español de 70 años explicó que antes de ayudarla a morir, le preguntó si estaba segura y ella respondió que sí.

También fue cuestionado acerca de cómo se siente por haber ayudado a que su esposa muriera.

Todavía estoy afectado. Yo le dije que cómo había estado mucho tiempo con ella, muchos años cuidándola, ese momento tan difícil que era para ella y para mí no la iba a dejar jamás”, dijo entre lágrimas.

María José había sido declarada con esclerosis múltiple en fase terminal, una enfermedad que padecía desde hace tres décadas.

Quería morir porque es que estaba realmente sufriendo. No solamente sufriendo porque se puede sufrir sin dolor por su estado, pero ella tenía dolores y sufría además”, detalló en la entrevista.

Hernández comentó que su esposa ya había intentado quitarse la vida hace 20 años, sin embargo, él lo evitó.

Yo voy a estar contigo hasta que ya no puedas y entonces yo me comprometo a ayudarte a morir, si no hay todavía una ley que lo haga, yo te ayudaré a morir”, recordó el español.