Presidente de Ucrania dice que Trump no lo presionó para investigar a Biden

Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky comentó que no recibió presión alguna para investigar exvicepresidente Joe Biden y su hijo, "Jamás me presionaron. No había condiciones",mencionó.

Zelensky respondió en una entrevista realizada en Kiev, con la agencia de noticias japonesa Kiodo. Se cree que el exvicepresidente estadounidense y posiblemente sería el rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

Además el mandatario reafirmó "No puede presionarme. Soy el presidente de un país soberano", "La venta de misiles anticarro de Estados Unidos a Ucrania no es un agradecimiento por la investigación del caso de Joe Biden", señaló.

El líder ucraniano destaco, que la constitución de su país no otorga al presidente competencias para indicar al fiscal general ni a ninguna otra instancia si investigar o no un caso en particular.