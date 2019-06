Primaria prohíbe a madres solteras asistir a fiesta del Día del Padre

Magdalena, Perú.- Madres de familia de la escuela primaria Marco Antonio Schenone Oliva, en Magdalena, Perú, denunciaron a la directora del plantel por discriminación, luego de que no invitó a las mujeres al festival del Día del Padre, al mencionar “¿Y qué pasa si el niño no tiene padre?”.

Si las niñas no tienen papá, mejor no las traigan“, dijo una madre soltera.

Esto no puede pasar con mis hijas. Yo lucho todos los días para que no se note esa ausencia del papá o que no sea tan notorio en ellas”, remarcó.