Primer entrevista de los suegros de 'el monstruo de Denver' tras el crimen

Denver, EU.- Los padres de Shanann Watts, Frank y Sandra, recordaron a su hija y a sus nietos, en apenas la primer entrevista en la televisión, tras el ataque y la sentencia de Chris.

Su hija, con 15 semanas de embarazo, y las dos niñas fueron asesinadas en su hogar en Colorado por su marido, Chris Watts. Mejor conocido, a nivel mundial como 'el monstruo de Denver' desde el oscuro hecho. Tanto él como Sandra describieron a su hija como:

Cuando Shanann quedó embarazada de Bella, su hija mayor, algunos de sus amigos se preocuparon por los riesgos para la salud. Su madre, entonces, le dijo:

Dios no dejaría que sucediera si no fuera lo que debe ser".

Sin embargo, el que había sido su esposo durante casi seis años había comenzado una relación secreta el verano previo al asesinato de su familia. Según los fiscales a cargo del caso, fue el romance con su amante y la idea de un "nuevo comienzo" lo que motivó los asesinatos.

Una semana antes del crimen, Shanann había compartido las crecientes preocupaciones sobre él con una amiga.

"Ha cambiado. No sé quién es", escribió Shanann en un mensaje de texto a principios de agosto, de acuerdo con cientos de páginas de documentos de la investigación publicados por las autoridades, que detallan los problemas de la familia.

(Chris) no me ha tocado en toda la semana, ni me besó, ni me habló, excepto cuando trato de descubrir qué es lo que anda mal", explicó Shanann a su amigo, y agregó: "Nunca hemos tenido un problema como este en nuestra relación. No es broma. NUNCA. ESTO ES UN TERRENO DESCONOCIDO". "Sólo quiero llorar", escribió.