Prospectos renuncian a la candidatura demócrata en Estados Unidos

Estados Unidos.- Ante los primeros resultados de las primarias demócratas en New Hampshire, el senador Michael Bennet, anunció que renunciaría a la contienda para la candidatura a la presidencia, pero antes agradeció a quienes les confiaron su voto.

Pero no fue el único, también el empresario Andrew Yang, reveló que tenía contemplado que no tendría un buen resultado en las elecciones de este martes 11 de febrero, aunque no confirmó nada en concreto, quedó la posibilidad de apoyar a otro candidato.

Hasta el momento Bernie Sanders se perfiló como el favorito, pues acumuló casi el 30 por ciento de los votos, después de él, le siguen Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Elizabeth Warren.