Reclusos peruanos confeccionan ropa que es adquirida por Maluma

Lima, Perú.- Reclusos de una prisión de Perú son los encargados de cortar, remallar y sellar prendas que se venden por Internet, mismas que han sido adquiridas por cantantes como Maluma.

Las prendas hechas por estos convictos pertenecen a la marca Pietà, y el logo consiste en cuatro rayas verticales y una horizontal como las que dibujan algunos presos para contar sus días de reclusión.

Su creador, el diseñador y empresario francés Thomas Jacob está interesado en las habilidades manuales de estos presos peruanos.

Es gente que está animada a trabajar, de allí el crimen por el cual están moralmente no me importa", dijo a The Associated Press.