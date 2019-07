Reino Unido sofocado; se registra el segundo día más caluroso en su historia

Previous 10 hottest days on record

38.5 C = 10 Aug 2003

37.1 C = 03 Aug 1990

36.7 C = 01 Jul 2015

36.7 C = 09 Aug 1911

36.6 C = 02 Aug 1990

36.5 C = 19 Jul 2006

36.4 C = 06 Aug 2003

36.1 C = 04 Aug 1990

36.0 C = 09 Aug 2003

35.9 C = 03 Jul 1976#hottestdayoftheyear ☀️