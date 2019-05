Relaciones peligrosas: Policía asesina a su expareja y luego se suicida en Brasil

AO VIVO: feminicídio na nova Sede da Secretaria de Educação, na 511 Sul. Homem, identificado como policial civil, entrou no prédio e atirou em uma servidora.



O delegado do caso, Laércio Rossetto, deu detalhes preliminares do crime ao vivo durante o SBT Brasília. Confira! pic.twitter.com/CzAtGgDxCr