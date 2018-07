Revelan audio en donde Trump habla con su abogado sobre pagos a exmodelo

Washington, EU.- Michael Cohen, exabogado personal y ‘hombre para todo’ del presidente Donald Trump, grabó secretamente una conversación con el magnate en la que, dos meses antes de las elecciones de 2016, hablaban de pagos a realizar a una modelo para acallar una aventura extramatrimonial, según destapó The New York Times y confirmaron varios medios de Estados Unidos.

El material quedó en poder del Buró Federal de Investigaciones (FBI) después de que los agentes federales registraran el pasado 9 de abril las oficinas y otras propiedades de Cohen, en busca de pruebas de una posible violación de leyes federales de financiación electoral con este pago y otros parecidos.

La existencia de esta grabación permitirá esclarecer si el desembolso para diversas mujeres, con el objetivo de comprar su silencio y no desvelar historias sobre relaciones extramaritales de Trump en una fase crucial de las elecciones, fue parte de una estrategia que el magnate conocía. La grabación retoma el caso de Karen McDougal, exmodelo de Playboy, quien asegura que tuvo una relación con el republicano después de que Melania Trump, actual primera dama, tuviera a su hijo Barron, en 2006.

Una década después, y con el magnate como candidato a la presidencia, la exmodelo vendió por 150 mil dólares su historia a la revista The National Enquirer, pero nunca se publicó, es lo que, como explica The New York Times, se conoce como ‘atrapa y mata’, técnica para que un hecho embarazoso no sea público.

Hope Hicks, exportavoz del entonces candidato republicano, comentó que la aventura era "totalmente falsa". El presidente de la compañía propietaria del Enquirer, David Pecker, es amigo de Trump y según publicó hace meses The New Yorker, no era la primera vez que compraba una historia para enterrarla y defender al magnate.

La existencia de la grabación pone en una posición comprometedora a Cohen. Perseguido por la justicia y abandonado por Trump, crecen las versiones de que podría romper el pacto con el magnate.

Uno de los abogados personales del mandatario, Rudy Giuliani, confirmó que Cohen y el presidente hablaron de pagos, pero aseguró que nunca se realizaron.