Revelan carta de amor del 'Chapo' pero, ¿a quién se dirige el capo?

Nueva York.- Parece ser que el secreto del ‘Chapo’ para enamorar a sus parejas es mandarles cartas de amor con su puño y letra, en donde el hombre rudo y poderoso se transforma en un hombre enamorado que trasmite todo su sentir a través del papel.

Ejemplo de ello es una que acaba de salir a la luz pública, un aspecto que pocos conocían de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra afrontando un juicio en Nueva York.

La supuesta carta de amor se encuentra circulando a través de las redes sociales, lo que ha sorprendido a los usuarios, pues el ‘Chapo’ es conocido más por los delitos de los cuales se le están señalando.

Y pues sí, parece que el capo mexicano tiene su “corazoncito” al darse a conocer la carta, la cual presuntamente estaría firmada por él, sin embargo se desconoce hasta el momento a quién pudo habérsela enviado.

"Oye amor, el favor que me pidieron para lo del arresto de Lulú yo lo hice porque tú me lo pediste así, que ella te lo debe a ti mi amor. Cariño en estos días mi único consuelo es pensar y pensar mucho en ti y en lo que un día espero sea mi vida a tu lado. Me despido enviándote muchos besos, un abrazo y todo mi sentimiento”, dice la carta del ‘Chapo’ Guzmán, quien la firmó con sus iniciales J.G.L..

De acuerdo con el portal La República, Alberto Morales Moreno, asesor de selección de personal e integrante de la Asociación Mexicana de Grafología, revisó la escritura del ‘Chapo Guzmán’ y concluyó en que el capo tiene pocas expectativas sobre su futuro y tiene tendencia a poder mentir. Asimismo, dijo que es una persona de inteligencia concreta.