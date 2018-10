Roberta Jacobson: “Me siento feliz de escapar del desorden de Trump”

Nueva York, EU.- La exembajadora de EU en México, Roberta Jacobson, dijo que se siente feliz de escapar del desorden que presenció durante más de un año en el que trabajó para el gobierno de Donald Trump.

Creyendo profundamente en la relacín EU-México, no puedo pretender nada menos que alicio por no tener que defender lo undefendible”, afirmó Jacobson, quien renunció en mayo a su puesto en México, en un artículo publicado este domingo en el diario The New York Times.