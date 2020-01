Rostro de figura de cera de Nicki Minaj genera polémica por no parecerse a ella

Alemania.- Una de las artistas del género Hip Hop que ha hecho dueto con muchas estrellas reconocidas, es Nicki Minaj, quien actualmente se ha retirado momentáneamente por el hecho de que quiere formar una familia.

No obstante, esto no ha sido impedimento para que en el famoso museo de Madame Tussauds donde se encuentran muchas réplicas de cera de celebridades, ahora ha sido el turno de Minaj, y la figura que presentaron no ha terminado de convencer a muchos de sus fans en Internet.

La imagen que tomaron como referencia, fue una de las más conocidas, donde a parece incada, con las manos tocando el suelo y con una mirada desafiante hacia la cámara.

En cuanto al cuerpo de la muñeca de cera, es muy parecido a la de la cantante, por no mencionar que es idéntico, por otro lado, su rostro es lo que provoca descontento entre sus fanáticos, debido a que tiene poco o nada que ver con Minaj.

En cuanto en las redes sociales, los internautas mencionan que no hay ningún parecido entre la artista y la figura de cera, algunos mencionan que es "horrible". Cabe mencionar, que Nicki Minaj no se ha mencionado al respecto de esta reproducción suya.