Rusia se posiciona en Siria y advierte a Turquía: "No toleraremos más ataques"

Ras al-Ayn, Siria.- El dia de ayer, Alexander Lavrentiev, enviado del presidente ruso para Siria, anunció que "nadie está interesado" en más combates entre las tropas sirias y las fuerzas turcas, que entraron al norte de país la semana pasada.

No solo creo que los enfrentamientos turco-sirios no son del interés de nadie, sino que serían inaceptables; es por esta razón que no permitiremos que las cosas lleguen a este punto".