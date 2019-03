Sanders inicia campaña presidencial contra Trump "el más peligroso"

Nueva York, EU.- El senador estadounidense independiente Bernie Sanders inició este sábado su campaña para las primarias del Partido Demócrata ante varios miles de seguidores en el Brooklyn College de Nueva York, instando a una "revolución política que va a transformar Estados Unidos".

La campaña, no solo va a ganar las primarias, no solo va a ganar a (el presidente) Donald Trump, que es la persona más peligrosa en la historia moderna de Estados Unidos. Con la ayuda de ustedes, vamos a transformar el país y crear una economía y un Gobierno para todos, no solo para el 1 por ciento", dijo el candidato de 77 años.