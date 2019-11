Sangriento 'asesino serial' no recuerda haber matado a indigentes con tubo

Nueva York, Estados Unidos.- Un hombre sin hogar que es acusado de haber matado a golpes a cuatro personas en su misma condición cuando estas dormían en calles del Barrio Chino de Nueva York, asegura no tener recuerdos de haber cometido esos atroces crímenes.

Se reporta que Randy Rodriguez Santos confesó haber sido el responsable de los homicidios cuando fiscales lo confrontaron con evidencias después de su arresto, sin embargo, al dar declaraciones desde la cárcel el lunes de esta semana aseguró que no recuerda haber golpeado hasta la muerte a cuatro hombres el pasado 5 de octubre.

Estaba juntando botellas por dinero. Necesitaba el dinero porque estaba viviendo en las calles y en un edificio abandonado. Eso es todo lo que recuerdo", reportan que dijo Santos a The New York Times.

Reportan que el hombre tiene historial de conducta criminal violenta/Facebook

El hombre de 24 años de edad se declaró no culpable de los homicidios y de otros cargos, esto pese a su previa admisión de los delitos y al hecho de que la Policía lo encontró con un tubo metálico ensangrentado y con cabellos al momento de su arresto.

No entiendo los cargos ni por qué estoy aquí. Nadie me los ha explicado", reportan que expuso el acusado, quien solo hambra en español y quien asegura que la barrera del lenguaje ha dado paso a su confusión, aunque se reporta que un intérprete estuvo a su lado al momento de ser procesado en octubre.

El objeto con el que Santos habría cometido los atroces homicidios/NYDP

Se acusa que Santos asesinó a golpes a Chuen Kok, Anthony Manson, Florencio Moran y a Nazario Vásquez Villegas cuando estos dormían en la calle. Un quinto hombre resultó severamente herido.

Luego del brutal ataque, videos de cámaras de vigilancia fueron publicados por un diario, los cuales muestran una de las horribles agresiones que presuntamente cometió Santos.

Reportes indican que Randy Rodriguez Santos tiene historial de conducta criminal violenta, ya que ha sido arrestado en al menos seis ocasiones en el pasado por, entre otros casos, atacar a golpes a personas.

Al ser cuestionado sobre su pasado de violencia por The New York Times, el acusado se limitó a decir que "he tenido una vida complicada".