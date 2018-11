Se confirma la asistencia de Donald Trump a toma de protesta de AMLO

Buenos Aires, Argentina.- El presidente estadounidense, Donald Trump, posiblemente acorte su gira a Buenos Aires, Argentina, para hacer acto de presencia en la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México el próximo 1 de diciembre.

El diario El Clarín (Aregentina), dio a conocer que la agenda del mandatario estadounidense habría cambiado ante su decisión de poder viajar a la Ciudad de México para ver en persona el gobierno de López Obrador ese mismo día.

La idea inicial fue que Trump llegara a Buenos Aires el día 29 de noviembre en la tarde, participar en la Cumbre del G20 en una reunión bilateral por separado con los presidentes de Argentina y China, Mauricio Macri y Xi Jinping respectivamente.

Esto aún no es oficial, pero podría ser que su llegada sea el día 29 de noviembre por la noche, duraría solo 24 horas en el país y su encuentro con su homólogo chino podría no suceder. Mientras que la reunión con Macri sería mientras está la Cumbre en sesión y no en la residencia oficial el cual era lo planeado.

Hecho esto, Donald Trump llegaría a la Ciudad de México el 1 de diciembre por la mañana y poder asistir a la toma de posesión de AMLO.