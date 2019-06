Selfie mortal: Mujer cae de una cascada tras intentar tomarse una foto en EU

California, EU.- Dina Espinosa, de 35 años, del área de la Bahía de San Francisco, estaba sentada en una piscina natural de una cascada el viernes cuando resbaló y murió mientras intentaba tomarse una fotografías, dijo en un comunicado la Oficina del Sheriff del Condado de El Dorado.

La información señala:

Ella fue arrastrada por las rápidas aguas de la cascada. No subestimen el poder de las cascadas, los ríos y las temperaturas del agua fría".

California State Parks está investigando el incidente ocurrido en una cascada de 45 metros de altura, ubicada en Eagle Falls, cerca de Emerald Bay.

No obstante el hermano de Espinosa, Nick Martinez, aseguró a un medio local, que su hermana no estaba tomando fotografías y que no tenía su teléfono cuando cayó.

Las autoridades policíacas están llevando a cabo la investigación con apoyo del forense, según el comunicado.

El equipo de rescate regional de Tahoe Truckee, y un grupo de varias agencias, trabajaron en conjunto para recuperar el cuerpo de la mujer.

La familia de la hoy fallecida difundió el caso a través de la página de recaudación de fondos GoFundMe, para ayudar a sus tres hijos adolescentes.