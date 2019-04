Sin saber leer ni escribir, un septuagenario obtiene la ciudadanía en EU

Los Ángeles, EU.- Cruz Mélendez, de 75 años, llegó desde el Salvador hasta los Estados Unidos en 1980, desde entonces trabaja en este país y actualmente vive con una pensión de 800 dólares que lo priva de pagar un buen alquiler y que lo lleva a dormir en casa de sus amigos.

Pero no todo es tristeza para don Cruz, hace poco, el salvadoreño logró de manera increíble la ciudadanía, con la limitante de no saber leer ni escribir, lo que vuelve aún más destacado su triunfo.

¿Pero cómo lo hizo? Con la ayuda de Bethzy García, de la Coalición por los Derechos Humanos e los Inmigrantes de Los Ángeles, Mélendez comenzó a memorizar preguntas y respuestas sobre la historia y los símbolos de Estados Unidos que forman parte del cuestionario para el trámite.

"Para los que no quieren, que dicen que no, que no puedo. ¡Sí se puede!", exclamó don Cruz tras obtener su ciudadanía.