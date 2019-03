Sistema MCAS estaba activado en avión accidentado en Etiopía, dice fuente

Ciudad de México.- Una fuente anónima adelantó que, de acuerdo con el análisis que se realiza de las cajas negras, el sistema de estabilización automática MCAS se activó en el vuelo 302 de Ethiopian Airlines antes de que tuviera un accidente que cobró la vida de alrededor de 157 personas en Addis Adeba, a principios de marzo.

Tal software aparentemente también estaba activado en un 737 MAX 8 siniestrado en octubre pasado, tragedia en la que murieron al menos 189 personas.

De acuerdo con diversos portales, se piensa la posibilidad de que el software MCAS, que controla la inclinación de la nariz del avión, presentara una falla en los casos de ambos aviones.

Según informó The New York Times hace unos días, pruebas que se realizaron en simuladores arrojaron que los pilotos solo tuvieron 40 segundos para corregir el error y anular el sistema de estabilización, un proceso del cual no existe mucha capacitación.

Se reporta que las autoridades de Etiopía se comprometieron a presentar el reporte preliminar del accidente a mediados de abril, y que tal informe ya fue facilitado a las organizaciones estadounidenses pertinentes, tales como la Agencia Federal de Aviación (FAA).