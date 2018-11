¡Sorprendente! Mujer asegura que al paso del tiempo se vuelve más joven

Ciudad de México.- Una mujer de nombre Alice Dawson asegura “estar envejeciendo hacia atrás”, ya que durante sus años de escuela parecía ser una mujer de mediana edad, y ahora a sus 31 años se ve más joven que hasta la confunden con una adolescente.

Este extraño caso es muy similar a la película de Benjamin Button, Alice señala que se ve cada vez más joven conforme adquiere edad.

La Dawson tiene dos hijos y presume tener la fuente de la eterna juventud.

Señala que tiene un régimen de cuidados para su piel, consume una dieta saludable, bebe mucha agua, usa aceite de coco en la piel y evita comer comida chatarra.

Estoy de acuerdo en que tengo un elemento de Benjamin Button sobre mí. Supongo que voy hacia atrás", declaró a The Sun.

Realmente no sé por qué me veo más vieja en esa foto que en la imagen de ahora. Es una muy mala, mala mirada”.

Reconoce que en algún momento comenzará a lucir de mayor edad.

Me gusta ser considerada más joven. A veces me molesta un poco porque siento que me veo demasiado joven”.