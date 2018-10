"Soy Jamie. He muerto nueve veces": Joven con miocardiopatía hipertrófica

Londres, Inglaterra.- Él no cree en la vida después de la muerte, sin embargo su intermitente salud lo ha llevado a ser más comprensivo en cuanto a las creencias y esperanza que las personas albergan sobre lo que sucederá una vez que concluyan sus vidas.

Jamie Poole, un joven de 29 años originario de Australia y establecido en Londres, sufrió su primer paro cardiaco a los 20 años de edad, una experiencia que se convertiría en una peligrosa constante en los próximos años de su vida.

De acuerdo con un reportaje de Barcroft TV, Jamie presenta la condición miocardiopatía hipertrófica, la cual provoca que una parte del músculo de su corazón sea más gruesa y esto le genere una serie de complicaciones.

La miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad que atormenta a una persona de cada 5 mil y y que evita que el corazón pueda bombear la sangre por el cuerpo de forma apropiada, da paso a que el corazón de Jamie se detenga de forma inesperada, razón por la cual el joven ha sufrido nueve paros cardíacos en lo que va de su vida.

Desafortunadamente, médicos han indicado a Jamie que su corazón podría resistir la condición tan solo cinco años más.

Soy Jamie, tengo 29 años y he muerto nueve veces... La primera vez que tuve un paro cardíaco tenía 20 años. Les tomó 45 minutos revivirme a través de la reanimación cardiopulmonar. Desperté del coma una semana después y me contaron todo lo que había pasado", reveló Jamie a Barcroft TV.

Para aumentar su calidad de vida y tratar de contrarrestar los padecimientos de su condición, el joven de 29 años tiene un dispositivo electrónico llamado ICD (por sus siglas en inglés), el cual puede reanimar su corazón de forma automática cuando este se detiene.

Luego de haber sufrido su segundo paro cardíaco cuando se encontraba con uno de sus primos, Jamie pudo presumir de haber estado sin complicaciones de salud por más de dos años. Sin embargo, cuatro paros cardíacos pusieron en peligro su vida en cuestión de tres semanas.

El trabajo, sus "enemigas mortales" las escaleras, un aeropuerto y otros escenarios comunes en la vida de una persona, han sido precisamente donde Jamie ha sufrido por su condición.

He tenido todas las experiencias cercanas a la muerte posibles. Estuve ‘fuera de mi cuerpo’, he visto una luz blanca, una luz dorada. Es interesante, yo no creo en la vida después de la muerte, pero después de experimentar esto de primera mano, definitivamente puedo entender por qué mucha gente lo cree”, expuso Jamie durante su reportaje.