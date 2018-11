Starbucks bloqueará en EU el acceso a la pornografía a partir del 2019

Estados Unidos.- Starbucks declaró que lanzará un filtro para las redes wifi de sus tiendas en EU y que a partir del 2019 bloqueará el acceso al contenido pornográfico.

El anuncio se produce 3 años después de que la compañía se comprometiera a prohibir la visualización de pornografía a través de sus redes inalámbricas.

La fundación Enough Is Enough había lanzado una petición, instando a Starbucks a tomar medidas inmediatas, con ese fin logró recoger 26 mil firmas.

Tras la decisión de la cadena de café, el vicepresidente de YouPorn, Charlie Hughes, ha difundido un comunicado para sus empleados, informándoles sobre una nueva regla corporativa.